Al Nassr-Interesse an Hazard

Al Nassr, neuer Arbeitgeber von Weltstar Cristiano Ronaldo (37), streckt die Fühler nach dem nächsten renommierten Star aus. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato besteht Interesse an Eden Hazard. Al Nassr-Trainer Rudi Garcia, der Hazard aus gemeinsamen Zeiten beim OSC Lille kennt, hat seinen ehemaligen Schützling bereits kontaktiert.

Bei Real Madrid ist Hazard seit geraumer Zeit entbehrlich. In La Liga kommt der 31-jährige Belgier so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz. Vertraglich ist Hazard noch bis 2024 an die Königlichen gebunden. Steine in den Weg legen würde der Klub dem einstigen 115-Millionen-Einkauf wohl nicht.

