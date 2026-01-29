Menü Suche
Köln sichert sich wichtige Unterschrift

von Julian Jasch - Quelle: Express
Fynn Schenten will sich durchsetzen @Maxppp

Dem 1. FC Köln ist offenbar eine wichtige Verlängerung gelungen. Nach Informationen des ‚Express‘ hat Eigengewächs Fynn Schenten (18) einen Profivertrag bis 2030 unterschrieben. Sein vorheriges Arbeitspapier wäre zum Ende der Saison ausgelaufen.

Update (15:55 Uhr): Mittlerweile hat der FC die Vertragsverlängerung bestätigt. „Es ist eine große Ehre, aber auch eine Verantwortung für mich, jetzt hier meinen ersten Profi-Vertrag zu unterschreiben – denn jetzt geht es weiter, es gibt neue Ziele, für die ich hart arbeiten werde“, sagt Schenten.

1. FC Köln
🥹🖊️ Done deal. Unser Eigengewächs, Fynn Schenten, unterschreibt bis 2030 beim FC. ♥️🤍
Schenten durchläuft seit 2016 die Kölner Jugendabteilung, in der laufenden Saison gelang ihm der Durchbruch bei den Profis. Mitte Januar feierte der Stürmer sein Debüt gegen den 1. FC Heidenheim (2:2) und wurde dabei von Trainer Lukas Kwasniok sogar prompt in die Startelf berufen. In der Folge sollen einige Klubs ein Sommer-Schnäppchen gewittert haben, nun können sich die Interessenten einen konkreten Vorstoß allerdings sparen.

