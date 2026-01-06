Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

HSV: Drei prominente Kuntz-Nachfolger im Gespräch

Aus dem Nichts verkündete der Hamburger SV am 2. Januar die Vertragsauflösung mit Sportvorstand Stefan Kuntz. Wenige Tage später läuft die Suche nach einem Nachfolger bereits auf Hochtouren.

von Julian Jasch - Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild
1 min.
Fabian Wohlgemuth im Rahmen eines Europa League-Spiels @Maxppp

Bei der Suche nach einem Ersatz für den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Stefan Kuntz beschäftigt sich der Aufsichtsrat des Hamburger SV offenbar mit sehr prominenten Kandidaten. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gehören Oliver Bierhoff (vereinslos) und Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand beim VfB Stuttgart) zu den Namen, die intern besprochen werden. In den kommenden Wochen will sich das Gremium intensiv mit der Neubesetzung des Sportvorstandspostens auseinandersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Jonas Boldt könnte sich dem Fachmagazin zufolge eine Rückkehr zu den Rothosen vorstellen. Boldt war von 2019 bis 2024 bereits in Verantwortung beim HSV. Bei der Personalie Wohlgemuth ist pikant, dass der gebürtige Berliner noch bis 2027 an den VfB gebunden ist und durchaus auf eine Erfolgsgeschichte bei den Schwaben blickt.

Wen sollte der HSV engagieren?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Bierhoff ist seit seinem DFB-Aus im Dezember 2022 ohne Anstellung. Entsprechend könnte der frühere HSV-Profi den Posten sofort und ohne Ablösezahlung antreten. Interessant: Bereits vor etwas mehr als eineinhalb Jahren war der 57-jährige Funktionär ein Thema in Hamburg – damals als möglicher Nachfolger für den entlassenen Boldt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Stuttgart
Oliver Bierhoff
Stefan Kuntz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Oliver Bierhoff Oliver Bierhoff
Stefan Kuntz Stefan Kuntz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert