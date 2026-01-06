HSV: Drei prominente Kuntz-Nachfolger im Gespräch

Bei der Suche nach einem Ersatz für den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Stefan Kuntz beschäftigt sich der Aufsichtsrat des Hamburger SV offenbar mit sehr prominenten Kandidaten. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gehören Oliver Bierhoff (vereinslos) und Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand beim VfB Stuttgart) zu den Namen, die intern besprochen werden. In den kommenden Wochen will sich das Gremium intensiv mit der Neubesetzung des Sportvorstandspostens auseinandersetzen.

Auch Jonas Boldt könnte sich dem Fachmagazin zufolge eine Rückkehr zu den Rothosen vorstellen. Boldt war von 2019 bis 2024 bereits in Verantwortung beim HSV. Bei der Personalie Wohlgemuth ist pikant, dass der gebürtige Berliner noch bis 2027 an den VfB gebunden ist und durchaus auf eine Erfolgsgeschichte bei den Schwaben blickt.

Bierhoff ist seit seinem DFB-Aus im Dezember 2022 ohne Anstellung. Entsprechend könnte der frühere HSV-Profi den Posten sofort und ohne Ablösezahlung antreten. Interessant: Bereits vor etwas mehr als eineinhalb Jahren war der 57-jährige Funktionär ein Thema in Hamburg – damals als möglicher Nachfolger für den entlassenen Boldt.