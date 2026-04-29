Ex-Schalker Bulut in die Bundesliga?

Taylan Bulut kommt seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer am Bosporus noch nicht wie erhofft zurecht. Sechs Millionen Euro Ablöse hatte Besiktas in den 20-Jährigen investiert, der in der laufenden Saison erst in zehn Pflichtspielen zum Einsatz kam. Nach Informationen des türkischen Journalisten Murat Özen zeigt nun Borussia Mönchengladbach Interesse daran, den Ex-Schalker zurück nach Deutschland zu holen.

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Die Fohlen könnten demnach schon bald ein erstes Angebot für den Rechtsverteidiger einreichen. Der deutsche U20-Nationalspieler wird im Borussia-Park als potenzieller Nachfolger von Joe Scally gehandelt, dessen Vertrag 2027 ausläuft. Der 23-Jährige kokettiert schon länger mit einem Wechsel in die Premier League und könnte bis zu zehn Millionen Euro in die Kassen spülen.

Mit diesem finanziellen Spielraum wäre eine Verpflichtung von Bulut realisierbar. Bei Besiktas steht er bis 2030 unter Vertrag.

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Dass die Gladbacher auf der Suche nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite sind, wird immer deutlicher. Zuletzt kursierten auch Gerüchte um ein Interesse an Robert-Jan Vanwesemael (24) von der VV St. Truiden.