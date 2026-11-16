Der FC Bayern muss wie erwartet vorerst auf Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten. Die Münchner teilen mit, dass sich der Kanadier im Länderspiel gegen Guatemala (3:2) einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen hat. Davies selbst hatte sich bereits zu seiner Verletzung zu Wort gemeldet.

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Wie lange der 26-Jährige fehlen wird, ist noch unklar. Die ‚tz‘ berichtet, dass Davies nur zwischen sieben und zehn Tagen ausfällt, was bei einem Muskelfaserriss enorm kurz wäre. Geplant sei das Comeback in der Champions League gegen den OSC Lille am 25. November (21 Uhr). Davies hatte auch in der Vergangenheit immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen.