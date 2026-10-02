Wagner: „Spüre die Kritik“

Für René Wagner ist es nachvollziehbar, dass es ihm gegenüber schon in der Frühphase der Saison kritische Stimmen gibt. „Mich nervt es gar nicht, weil ich es verstehen kann. Ich kann verstehen, dass die Menschen nach einem Spiel bei Union oder zu Hause gegen Heidenheim enttäuscht waren. Das hat keinem gefallen. Deshalb äußern die Menschen Kritik und geben uns zu verstehen, was sie fühlen. Das ist der Verein, das ist die Stadt, und es ist schön, dass die Menschen so emotional sind“, antwortet der Trainer des 1. FC Köln im Interview mit dem ‚Geissblog‘ auf die Frage, ob es ihn störe, dass er mit wenig Kredit in die Saison gestartet ist.

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Nach vier Punkten aus vier Spielen wackelt Wagners Trainerstuhl dem Vernehmen nach schon. Der ‚Express‘ berichtete kürzlich, dass der 38-Jährige von seinen Pflichten entbunden werden könnte, sollte das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach (11. Oktober) verloren gehen. Mit Horst Steffen sollen die Verantwortlichen für den Fall der Fälle sogar bereits eine Einigung erzielt haben. „Ich spüre die Kritik, ich spüre sie in meinem näheren Umfeld, möchte mich aber nicht davon leiten lassen“, ordnet Wagner ein.