Pirlo vor Juve-Rückkehr

Andrea Pirlo wird seine zweite Karriere wohl ab der kommenden Saison bei Juventus Turin beginnen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, wird der frühere Mittelfeldlenker die U23-Mannschaft der Alten Dame übernehmen. Zur Seite wird ihm Roberto Baronio als Co-Trainer gestellt.

Für Pirlo wäre es nach seinem Karriereende 2017 bei New York City FC seine erste Traineranstellung. Der 41-Jährige soll bei seinem Ex-Klub langsam an das Trainergeschäft herangeführt werden. Bereits seit September 2018 ist er in Besitz der Trainerlizenz und wartet seither auf die richtige Gelegenheit.