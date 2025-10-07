Atlético holt Ex-Barça-Sportdirektor Alemany

Atlético Madrid holt Verstärkung für die sportliche Abteilung an Bord. Wie die Rojiblancos offiziell mitteilen, wird Mateu Alemany neuer „Direktor des professionellen Herrenfußballs“ beim spanischen Hauptstadtklub.

Zuletzt war Alemany von 2021 bis 2023 Sportdirektor des FC Barcelona. Während seiner Amtszeit feierten die Katalanen den Titel in La Liga, in der Copa del Rey und im spanischen Supercup. Einen Wechsel zu Aston Villa ließ der 62-Jährige im Anschluss auf den letzten Metern platzen. Seinen neuen Job bei Atlético trat Alemany am heutigen Dienstagmorgen an.