Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Atlético holt Ex-Barça-Sportdirektor Alemany

von Fabian Ley - Quelle: atleticodemadrid.com
1 min.
Mateu Alemany @Maxppp

Atlético Madrid holt Verstärkung für die sportliche Abteilung an Bord. Wie die Rojiblancos offiziell mitteilen, wird Mateu Alemany neuer „Direktor des professionellen Herrenfußballs“ beim spanischen Hauptstadtklub.

Unter der Anzeige geht's weiter
Atlético de Madrid
Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Carlos Bucero le incorpora al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.

ℹ️
Bei X ansehen

Zuletzt war Alemany von 2021 bis 2023 Sportdirektor des FC Barcelona. Während seiner Amtszeit feierten die Katalanen den Titel in La Liga, in der Copa del Rey und im spanischen Supercup. Einen Wechsel zu Aston Villa ließ der 62-Jährige im Anschluss auf den letzten Metern platzen. Seinen neuen Job bei Atlético trat Alemany am heutigen Dienstagmorgen an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Atl. Madrid
Barcelona

Weitere Infos

La Liga La Liga
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Barcelona Logo FC Barcelona
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert