Joane Gadou ist die positivste Überraschung eines guten Transfersommers bei Borussia Dortmund. Der 19-jährige Innenverteidiger, der zwar für bis zu stolze 25 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg verpflichtet wurde, aber zunächst behutsam aufgebaut werden sollte, setzte sich auf Anhieb als Stammspieler bei den Schwarz-Gelben durch.

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Doch das reicht dem schnellen und äußerst trainingsfleißigen Franzosen noch nicht, wie er im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt. Gadous Ziele sind groß: „Ich setze mir keine Grenzen. Ich will zu den besten Spielern auf meiner Position gehören. Das ist mein Ehrgeiz.“

Dafür trainiere der Rechtsfuß tagtäglich und profitiert von seinen Nebenmännern Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton, über die Gadou sagt: „Sie geben mir viele Ratschläge und ich kann nur Positives mitnehmen. Ich merke, dass ich mit jedem Training, mit jedem Spiel besser werde, weil sie an meiner Seite sind.“

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Für Trainer Niko Kovac findet der hochveranlagte warme Worte, auch wenn dieser ihm immer wieder aufzeige, wo er noch Potenzial nach oben hat, wie etwas in der Ballbehandlung oder im Passspiel. Insgesamt kann aber auch der 55-Jährige derzeit nicht viel kritisieren. Gadou sammelte wettbewerbsübergreifend bereits 15 Pflichtspieleinsätze, zehn davon in der Startelf.

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Dass es so gut läuft, überrascht Gadou „ehrlich gesagt nicht. Das ist schließlich das, was ich immer wollte in den ganzen Jahren, worauf ich hingearbeitet habe. Ich ergreife diese Chance und gebe alles, damit wir gewinnen und ich mich verbessere. Ich habe großen Spaß am Fußball und ich hoffe, das merkt man auch.“

Der Wechsel zum BVB war für den Verteidiger, der Paris St. Germain ausgebildet wurde, eine Herzenssache. Als Kind habe er die Dortmunder bereits verfolgt, unter anderem wegen des ehemaligen BVB-Profis Pierre-Emerick Aubameyang (37/A Coruña). Dazu will „jeder Junge gerne in Dortmund spielen, weil der BVB ein großer Klub ist, und jeder weiß, dass auch Spieler in meinem Alter hier Vertrauen bekommen“.

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Mit den Schwarz-Gelben hat Gadou noch einiges vor: „Wir müssen uns große Ziele setzen. Ich glaube, dass in unserem Kader sehr, sehr viel Qualität steckt.“