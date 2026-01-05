Neuer Trainerjob für Ex-Hamburger Wicky

Bei Sporting Kansas City ist ab sofort ein ehemaliger Bundesligaprofi am Ruder. Wie das MLS-Franchise mitteilt, wurde Raphael Wicky als neuer Cheftrainer rekrutiert. Der 48-jährige Schweizer bindet sich für zweieinhalb Jahre an Sporting KC, zudem besteht die Option für ein weiteres Jahr.

Von 2022 bis 2024 stand Wicky für 88 Pflichtspiele als Hauptverantwortlicher beim BSC Young Boys am Spielfeldrand. Auch den FC Basel trainierte der frühere Abwehrspieler (unter anderem Hamburger SV und Werder Bremen) und Nationalspieler in der Vergangenheit. In den Vereinigten Staaten ist er ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Er war für die U17 der USA verantwortlich und trainierte von 2019 bis 2021 Chicago Fire in der MLS.