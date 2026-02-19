Prates-Transfer: Lob von ganz oben

Dedê, ehemaliger Linksverteidiger bei Borussia Dortmund, schwärmt von Neuzugang Kauã Prates. „Er ist jung, talentiert und ein typischer Brasilianer. Er hat also viel Offensivdrang, ist aber auch robust in der Defensive“, betont der frühere Publikumsliebling gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘. „Der Weg, den die Borussia mit ihm geht, kann funktionieren. Dieser Transfer bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis“, so Dedê weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Transfer des 17-jährigen Prates ist seit heute offiziell. Der BVB überweist sieben Millionen Euro plus etwaige fünf Millionen Euro Boni an Cruzeiro. Der Linksverteidiger hat sich im Gegenzug bis 2031 vertraglich gebunden. Beide Vereine haben eine variable Weiterverkaufsklausel vereinbart.