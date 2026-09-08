Trainer-Zoff: Amrabat tritt zurück

Sofyan Amrabat (30) will vorerst nicht mehr für die marokkanische Nationalmannschaft auflaufen. „Das war eine sehr schwierige Entscheidung, aber ich sehe mich nicht in der Lage, unter dem derzeitigen Trainer weiterhin für die Nationalmannschaft zu spielen“, erklärt der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam über seinen Instagram-Account, „ich habe daher beschlossen, mich nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung zu stellen, solange er im Amt bleibt.“

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Aktueller Trainer der marokkanischen Nationalelf ist Mohamed Ouahbi, der seit März das Amt bekleidet. Bei der WM 2026 war Amrabat nach langen Jahren als Stammspieler nicht mehr gesetzt. Ob seine sportliche Perspektive oder andere Gründe die Grundlage für seinen zwischenzeitlichen Rücktritt sind, lässt Amrabat offen. Gleichzeitig betont er explizit, dass er unter einem anderen Trainer offen für eine Rückkehr ist.