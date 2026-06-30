Für einen Außenverteidiger unglaubliche 75 Torbeteiligungen (30 Tore, 45 Vorlagen) sammelte Alejandro Grimaldo in 145 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen. Nach drei Jahren kehrt der 30-Jährige der Bundesliga aber den Rücken.

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Atlético Madrid gibt die Verpflichtung des spanischen EM-Teilnehmers offiziell bekannt. In seiner Heimat unterschreibt der Linksfuß einen bis 2030 gültigen Kontrakt. Ein Jahr vor Vertragsende wird der Werksklub immerhin angemessen entschädigt, kolportierte 25 Millionen Euro inklusive leicht zu erreichender Boni fließen aus Spanien nach Deutschland.

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩



Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.



ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026

Grimaldo war 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon nach Leverkusen gewechselt. Direkt im ersten Anlauf gewann er mit Bayer das Double, 2025 folgte die Vizemeisterschaft. Jetzt erfüllt sich der in Valencia geborene linke Außenbahnspieler den Traum von La Liga.

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Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Wir haben gemeinsam mit Alejandro Grimaldo die atemberaubendste Zeit von Bayer 04 erlebt, und er war dabei unstrittig ein wichtiger Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolges. Sein Spielstil war prägend für unsere Werkself, seine Freistöße waren ikonisch – dafür gilt ihm unser Dank. Wir verabschieden Grima jetzt mit den besten Wünschen für seine kommende Zeit in La Liga.“

Grimaldo sagt: „Was wir hier in Leverkusen geschafft haben, hat Fußballfans in ganz Europa berührt. Die ungeschlagene Meisterschaft 2024, den Pokalsieg im selben Jahr und zusätzlich das Erreichen des Europa-League-Finals werde ich niemals vergessen. Bayer 04 und seine Fans haben bis in diesen Sommer hinein mein Leben bereichert, ich bin sehr dankbar für alles, was dieser Klub mir gegeben hat. Jetzt aber erfülle ich mir meinen Lebenstraum, mit einem absoluten Spitzenteam erstmals auch in meiner Heimat um Pokale und Titel zu spielen. Adiós, Bayer 04 – wir sehen uns wieder.“