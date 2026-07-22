Der Transfer von Jens Stage zur TSG Hoffenheim gewinnt nach einer zwischenzeitlichen Atempause wieder an Dynamik. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat es zwischen dem SV Werder Bremen und den Kraichgauern wieder Gespräche gegeben, nachdem die Verhandlungen zuletzt lange geruht hatten. Anfang Juni hatten die Grün-Weißen zwei offizielle Angebote der Sinsheimer abgelehnt, da diese der Ablöseforderung in Höhe von 14 Millionen Euro nicht annähernd gerecht wurden.

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Stage selbst strebt nach vier Jahren an der Weser einen Tapetenwechsel an und pocht auf den Transfer zur TSG. Werder möchte den 29-Jährigen, der noch bis 2028 an den Verein gebunden ist, am liebsten halten. Zudem verspürt der SVW nach dem Verkauf von Keeper Mio Backhaus (22) für 15 Millionen Euro zum SC Freiburg auch keinen allzu großen Verkaufsdruck mehr. Der dänische Mittelfeldspieler ist sich mit Hoffenheim bereits über einen Vierjahresvertrag einig.