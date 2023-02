„Zu 100 Prozent“: Klopp kündigt Liverpool-Umbruch an

Am gestrigen Samstag gewann der FC Liverpool mit 2:0 bei Newcastle United – ein ganz wichtiger Erfolg bei der Jagd auf die Champions League-Plätze. Sechs Punkte beträgt bei einem Spiel weniger der Rückstand auf die viertplatzierten Magpies nun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Qualifikation für die Königsklasse ist auch für einen Umbruch im gealterten Reds-Kader wichtig. Verpasst Liverpool die Champions League, mache das „im Allgemeinen alles schwieriger“, sagte auch Jürgen Klopp am ‚Sky Sports‘-Mikrofon.

Lese-Tipp

Bericht: Liverpool will sich Mount schnappen

Im selben Atemzug kündigte der deutsche Coach einen Umbruch für den Sommer an. „Wir werden Transfers machen. Natürlich, das müssen wir. Zu 100 Prozent müssen wir Änderungen vornehmen. Das weiß jeder.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertrag bis 2026

Ein deutliches Zeichen eines Trainers an sein Team, das er selbst seit 2015 zusammenstellte. Klopps Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2026. Entsprechend will er den Umbruch selbst in Angriff nehmen.

Absoluter Wunschspieler ist Jude Bellingham (19) von Borussia Dortmund. Den Mittelfeldspieler will aber bekanntlich so gut wieder jeder Topklub im Sommer verpflichten. Zudem wurde Liverpool zuletzt mit Mason Mount (24/FC Chelsea) in Verbindung gebracht. Zudem gibt es mindestens zehn Abgangskandidaten im Sommer.