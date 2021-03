England: Southgate will Talente-Exodus verhindern

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate will verhindern, dass sich in der Zukunft hoffnungsvolle Talente gegen eine Karriere bei den Three Lions entscheiden. „Es ist definitiv eine Situation, der wir im Laufe der Zeit immer mehr begegnen werden, und sie ist sehr kompliziert. Was wir nicht tun konnten, war, sie schnell zu den Senioren zu bringen. Wir dachten, dass wir sie dort noch nicht sehen würden. Wir müssen die Berufungsprobleme in den Griff kriegen“, sagte Southgate gegenüber ‚Sky Sports‘.

Bezug nahm der 50-Jährige auf die Entscheidungen von Yunus Musah (FC Valencia) und Bayern-Youngster Jamal Musiala, die sich trotz jahrelanger Teilnahme in den englischen U-Nationalmannschaften für den Nationalverband ihres Geburtslandes entschieden hatten. „Deutschland hat natürlich mit Jamal sprechen können, er trainiert dort jeden Tag und er ist bei Bayern München“, so Southgate, „natürlich hat er seine Entscheidung erklärt und wir müssen ihm viel Glück wünschen und hoffen, dass er eine erfolgreiche Karriere hat.“