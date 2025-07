Vor Klub-WM: Arsenal wollte Bayern-Star

Dem FC Bayern München wäre vor der Klub-WM beinahe ein großer Verkauf gelungen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigte der FC Arsenal im Vorfeld des Turniers gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung von João Palhinha. Sogar über konkrete Zahlen wurde diskutiert. Letztlich konnten sich die Parteien aber nicht einigen.

Nichtsdestotrotz würde der Rekordmeister dem Sechser keine Steine in den Weg legen. Neben diversen Premier League-Vereinen hat auch Inter Mailand Interesse am 30-Jährigen, der erst im vergangenen Sommer für 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße wechselte.