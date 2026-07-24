Nach BVB-Angebot: Finale El Mala-Entscheidung gefallen?

Am gestrigen Donnerstag berichtete ‚Sky‘, dass Borussia Dortmund dem 1. FC Köln für Said El Mala (19) 26 Millionen Euro Sockelablöse plus 16 Millionen an Zuschlägen in Aussicht gestellt hat. Die ‚Bild‘ spricht von einer Offerte über 34 Millionen, die sicher fällig werden, plus sechs Millionen an Boni.

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Unabhängig von der genauen Höhe wurde das BVB-Angebot von Seiten des FC sofort abgelehnt. Mehr noch: Dem ‚Geissblog‘ zufolge haben die Kölner die Verhandlungen in Anbetracht der Zahlen sofort für „beendet erklärt“ – die Verantwortlichen rufen bekanntlich 50 Millionen Euro Ablöse für den Außenstürmer auf.

Darüber hinaus seien die Köln-Bosse verärgert über die Vorgehensweise der schwarz-gelben Borussia. Konkret sei man „nicht einverstanden, wie die Dortmunder versucht haben sollen, auf den Spieler einzuwirken, um einen Wechsel wahrscheinlicher zu machen“. Ist ein El Mala-Wechsel in diesem Sommer damit endgültig vom Tisch?

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Unterschiedliche Berichterstattung

Dem Vernehmen nach kann sich die El Mala-Familie einen Wechsel an die Strobelallee gut vorstellen. Die ‚Bild‘ legt sich sogar fest, dass für den Senkrechtstarter im Falle eines Köln-Abschieds ausschließlich der BVB infrage kommt. Und nach Informationen des ‚Express‘ wird „im Umfeld schon getuschelt, dass El Mala in wenigen Wochen beim BVB unter Vertrag stehen wird“.

Fakt ist: Die Domstädter werden von der Ablöseforderung über 50 Millionen Euro nicht entscheidend abrücken. Ohnehin müssten die Wogen zwischen den Bundesligisten zunächst geglättet werden, bis die Verhandlungen wieder aufgenommen werden können.