Newcastle verkündet Hall-Deal

Newcastle United setzt langfristig auf Linksverteidiger Lewis Hall (22). Den bislang 2029 auslaufenden Vertrag haben die Magpies am heutigen Freitag verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der Klub keine Angaben.

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We are delighted to announce that Lewis Hall has signed a new long-term contract at St. James' Park 🙌



The 22-year-old has become a key part of the first team squad in recent seasons, making 107 appearances since first arriving at his boyhood club in August 2023. pic.twitter.com/qRfrovNfKf — Newcastle United (@NUFC) September 11, 2026

„Ich bin überglücklich. Es ist ein wirklich stolzer Moment. Es ist mir eine absolute Ehre, für diesen Verein zu spielen und die Fans zu repräsentieren. Ich weiß, wie viel ihnen das bedeutet“, freut sich Hall über die Unterschrift. Der vierfache englische Nationalspieler war 2024 nach vorheriger Leihe fest für 33 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Newcastle gewechselt und mauserte sich schnell zur Stammkraft auf der linken Defensivseite.