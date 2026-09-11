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Newcastle verkündet Hall-Deal

von Tobias Feldhoff
1 min.
Lewis Hall für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Newcastle United setzt langfristig auf Linksverteidiger Lewis Hall (22). Den bislang 2029 auslaufenden Vertrag haben die Magpies am heutigen Freitag verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der Klub keine Angaben.

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„Ich bin überglücklich. Es ist ein wirklich stolzer Moment. Es ist mir eine absolute Ehre, für diesen Verein zu spielen und die Fans zu repräsentieren. Ich weiß, wie viel ihnen das bedeutet“, freut sich Hall über die Unterschrift. Der vierfache englische Nationalspieler war 2024 nach vorheriger Leihe fest für 33 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Newcastle gewechselt und mauserte sich schnell zur Stammkraft auf der linken Defensivseite.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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