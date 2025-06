Eintracht: Santos begründet Verbleib

Kaua Santos hat sich zu seiner Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt geäußert. Im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ führt der Schlussmann besonders das ihm entgegengebrachte Vertrauen als Grund für die Entscheidung an: „Die Verantwortlichen in Frankfurt haben riesiges Vertrauen in mich gezeigt. Sie wollten weiter mit mir zusammenarbeiten, bevor es diese Gerüchte überhaupt gab. Sie trauen mir hier noch sehr viel zu, deswegen war mir klar, dass ich hier verlängern will.“

Der Torhüter kam im Sommer 2023 von Flamengo an den Main. Durch seine starken Leistungen insbesondere in der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurden auch Topklubs wie Manchester United auf den 22-Jährigen aufmerksam, der die Zukunft im Eintracht-Tor sein soll. Aktuell fehlt der Brasilianer den Adlerträgern aufgrund eines Kreuzbandrisses.