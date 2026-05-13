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Schalke: Muslic will Müller halten

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Kevin Müller im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Kevin Müller (35) hat wohl eine Zukunft bei Schalke 04. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll die Leihgabe vom FC Heidenheim fest nach Gelsenkirchen wechseln. Demnach hat der Bundesliga-Aufsteiger bereits die Ablöseverhandlungen geplant und möchte diese aufnehmen, wenn klar ist, in welcher Liga die Heidenheimer in der kommenden Saison an den Start gehen.

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Treibende Kraft hinter der Festverpflichtung des Backups für Loris Karius (32) ist Miron Muslic. „Kevin hat von Tag eins im Januar einen sehr guten Eindruck gemacht. Er hat eine wichtige Rolle als Nummer zwei – das darf und sollte man nicht unterschätzen. Kevin ist vorangegangen, war sehr stark in der Kabine und die bestmögliche Unterstützung für Loris, da er ihn gepusht hat. Und er hat seine Sachen gut gemacht, wenn wir ihn gebraucht haben“, resümiert der Cheftrainer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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