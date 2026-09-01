Neuer Klub für Bayer-Flop Echeverri

Claudio Echeverri (20) setzt seine Karriere in Portugal fort. Wie César Luis Merlo berichtet, wird der Offensivspieler samt Kaufoption von Manchester City an Benfica Lissabon verliehen.

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Echeverri war in Manchester perspektivlos. In der vergangenen Saison floppte der Argentinier als Leihspieler bei Bayer Leverkusen, die Rückrunde verbrachte er beim FC Girona und stieg mit dem Klub aus Spaniens La Liga ab. City hatte für Echeverri im Januar 2024 immerhin 18,5 Millionen Euro an River Plate gezahlt.