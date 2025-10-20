Juve: Was läuft da mit Rose & Terzic?

Die 0:2-Niederlage gegen Como 1907 am Wochenende hat dafür gesorgt, dass Juventus Turin vorerst auf Rang sieben steht und nach aktuellem Stand das internationale Geschäft für die kommende Saison verpassen würde. Nach Spieltag sieben sind freilich noch eine Menge Partien zu spielen, doch die Tendenz ist bei der Alten Dame alarmierend.

Die Pleite gegen Como war zwar die erste Niederlage der Saison, gleichzeitig wartet Juve aber nach zuvor fünf Remis in Serie jetzt schon seit sechs Spielen auf einen Sieg. Trainer Igor Tudor steht bereits in der Kritik, laut der ‚Tuttosport‘ wachsen intern die Zweifel der Vereinsführung am Kroaten.

Comolli von Rose & Terzic angetan

Deshalb spekuliert die italienische Sportzeitung schon über mögliche Nachfolger und bringt dabei neben Luciano Spalletti und Roberto Mancini auch die deutschen Trainer Edin Terzic und Marco Rose ins Spiel. Generaldirektor Damien Comolli sei ein Fan der beiden. Interessant: Rose hatte erst in der vergangenen Woche angekündigt, dass er bereit für einen neuen Job und auch für eine Station im Ausland offen sei.

Noch sind Diskussionen über einen möglichen Tudor-Nachfolger spekulativ, doch die Situation könnte sich in dieser Woche zuspitzen. Am Mittwoch (21 Uhr) gastieren die Bianconeri bei Real Madrid in der Champions League, am Sonntag (20:45 Uhr) steht die schwere Auswärtsaufgabe bei Lazio Rom an. Holt Juve jeweils keinen Sieg, dürfte es für Tudor eng werden. Dann könnten auch die Namen Rose und Terzic konkreter zum Thema werden.