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Rekordtransfer: Baur verlässt Paderborn

von Tom Steinmetzler
1 min.
Mika Baur im Einsatz für den SC Paderborn @Maxppp

U21-Nationalspieler Mika Baur (22) verlässt den SC Paderborn. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2030 bei Celtic Glasgow, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Als Ablösesumme fließen Berichten zufolge bis zu acht Millionen an die Paderborner. Damit ist Baur der neue Rekordverkauf des Bundesliga-Aufsteigers und löst Aaron Zehnter (21) ab, der 2025 für 4,5 Millionen nach Wolfsburg wechselte.

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Baur war einer der Leistungsträger der Paderborner Aufstiegsmannschaft und stand in der vergangenen Saison in 36 Spielen für den SCP auf dem Platz. Hierbei erzielte er vier Tore und gab sechs Vorlagen für seine Mitspieler. Jetzt folgt mit dem Wechsel zu Celtic der nächste Schritt in seiner Karriere. Bei den Bhoys trifft er unter anderem auf den Ex-Augsburger Arne Engels (22).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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