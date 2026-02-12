Menü Suche
Fünf Angebote für Lewandowski

von Dominik Sandler - Quelle: Mundo Deportivo
Robert Lewandowski für Barcelona im Einsatz @Maxppp

Die Zukunft von Robert Lewandowski wird erst in einigen Wochen entschieden. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass der 37-Jährige erst nach der Präsidentschaftswahl am 15. März entscheiden wird, wie es weitergeht. Neben einem Angebot des FC Barcelona zur Verlängerung habe er fünf weitere Offerten vorliegen.

Eine davon stammt von Chicago Fire. Mit dem MLS-Klub befindet sich Lewandowski bereits seit einiger Zeit in Gesprächen. Die spanische Zeitung nennt als mögliche weitere Abnehmer den AC Mailand, Atlético Madrid, Fenerbahce und Klubs aus der saudischen Pro League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
