Sommer-Umbruch: Mindestens vier Neuzugänge beim BVB?

Innenverteidigung

In der Innenverteidigung besteht aufgrund des Abgangs von Niklas Süle (30) Bedarf. Zudem muss der BVB auf einen möglichen Abschied von Nico Schlotterbeck (26) vorbereitet sein, sollte dieser seinen Vertrag nicht verlängern. Da mit Waldemar Anton (29) und Ramy Bensebaini (30) nur zwei weitere gestandene und gleichzeitig gesunde Innenverteidiger im Kader stehen, muss im Abwehrzentrum personell nachgelegt werden.

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Kandidaten: Joane Gadou (19/RB Salzburg), Marcos Senesi (28/AFC Bournemouth), Abdelhamid Ait Boudlal (19/Stade Rennes), Ruud Nijstad (18/Twente Enschede), Diogo Leite (27/Union Berlin), Ramon Hendriks (24/VfB Stuttgart), Emmanuel Fernandez (24/Glasgow Rangers), Benjamin Pavard (30/Olympique Marseille).

Zentrales Mittelfeld

Zwar sind die Schwarz-Gelben mit Jobe Bellingham (20), Felix Nmecha (25) und Marcel Sabitzer (32) ordentlich aufgestellt, einen wichtigen Spielertypus sucht man im Dortmunder Kader jedoch vergebens: einen Abräumer vor der Abwehrkette. Gefahndet wird daher nach einem zweikampfstarken Sechser, der Nmecha defensiv absichert und ihm offensive Freiheiten ermöglicht. In der Vergangenheit wurde der BVB mit Vanja Dragojevic (20/Partizan Belgrad) in Verbindung gebracht, die Spur konkretisierte sich bislang jedoch nicht. Da Inter Mailand bei Aleksandar Stankovic (20/FC Brügge) allem Anschein nach die Rückkaufklausel ziehen wird, dürfte sich auch diese Option zerschlagen.

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Flügelspieler

In der Zukunft möchte der BVB wieder verstärkt auf Flügelspieler setzen. In seinem System verzichtet Trainer Niko Kovac auf diese, weshalb das dazu benötigte Spielermaterial nicht im Kader vorhanden ist. Um eine Rückkehr von Jadon Sancho (26/Manchester United) bemüht sich insbesondere Vereinspräsident Hans-Joachim Watzek intensiv. Auch andere spannende Personalien wie Diego Moreira (21/Racing Straßburg) und Edvin Austbö (20/Viking FK) geistern durch die Strobelallee.

Weitere Kandidaten: Lucca (18/FC São Paulo), Ian Subiabre (19/River Plate), Nikolaus Wurmbrand (20/Rapid Wien), Louey Ben Farhat (19/Karlsruher SC).

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Sturm

Der BVB muss sich auf einen Abgang von Serhou Guirassy (30) vorbereiten. Der Torjäger soll beschlossen haben, die Borussia bei einem passenden Angebot verlassen zu wollen. Der Guineer verfügt über eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen Euro. Geld, das in junge Stürmer wie Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) oder Nicoló Tresoldi (21/FC Brügge) investiert werden könnte.

Weitere Kandidaten: Nick Woltemade (24/Newcastle United), Joshua Zirkzee (24/Manchester United), Bendeguz Kovacs (18/AZ Alkmaar), Armando González (22/Deportivo Guadalajara).