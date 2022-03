Rashford auf der PSG-Liste?

Marcus Rashford könnte seine Karriere bei Paris St. Germain fortsetzen. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano und die englische ‚Daily Mail‘ übereinstimmend berichten, war der Angreifer von Manchester United im vergangenen Sommer bei PSG ein möglicher Ersatzkandidat für Kylian Mbappé, wenn dieser den Klub in Richtung Real Madrid verlassen hätte.

Laut der Tageszeitung bedeutet das darüber hinaus, dass Rashford auch für den anstehenden Transfersommer ein Kandidat bei PSG ist. Am gestrigen Montag hieß es in englischen Medien, dass der 24-Jährige seine Zukunft bei United überdenkt. Gleichbedeutend mit einem Abgang ist das aber nicht. Zumal der ‚Daily Mail‘ zufolge Mauricio Pochettino, der als Favorit auf den Trainerposten in Manchester gilt, ein großer Fan von Rashford ist.