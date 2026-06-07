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Fortuna: Kastenmeier-Entscheidung gefallen

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Kastenmeier hebt den Reklamier-Arm @Maxppp

Bei Fortuna Düsseldorf stellt man sich offenbar auf einen Abschied von Florian Kastenmeier ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Fortunas Sportvorstand Samir Arabi dem Lager des Torhüters mitgeteilt, dass sich der Verein auf die Verpflichtung eines neuen Keepers konzentrieren werde. Demnach schwindet bei den Düsseldorfern die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung des 28-Jährigen zunehmend.

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Dabei hatte Fortuna in den vergangenen Wochen intensiv um den Stammkeeper geworben. Dem Bericht zufolge bot der Absteiger Kastenmeier ein hoch dotiertes Arbeitspapier an und stellte ihm sogar eine Ausstiegsmöglichkeit für den Fall eines verpassten Wiederaufstiegs in Aussicht. Zuletzt wurden allerdings bereits Werder Bremen, Hannover 96 und der SC Paderborn als mögliche Interessenten gehandelt. Vieles deutet daher darauf hin, dass der Kapitän den Verein nach sechs Jahren verlassen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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