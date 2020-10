Lampard spricht über Hudson-Odoi

Frank Lampard hat sich zu den Gerüchten geäußert, Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi (19) könnte zum FC Bayern wechseln. „Er ist Teil unserer Pläne bei Chelsea“, sagte der Blues-Trainer im Anschluss an den 4:0-Sieg über Crystal Palace.

Allerdings liege die Entscheidung bei der Vereinsspitze und es gebe „keine definitive Antwort, wir werden bis Montag wissen, ob es eine gibt. Callum ist unser Spieler – was Callum will, kommt mit in Betracht, aber es muss für uns passen.“