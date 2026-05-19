FC Bayern: 25 Millionen für Nübel?

Der FC Bayern hat ein Torwartproblem. Nicht etwa, weil der Rekordmeister zu wenig Qualität auf dieser Position hat – im Gegenteil: Im Kader der kommenden Saison stehen zu viele gute und teure Keeper. Mit Alexander Nübel kehrt im Sommer ein potenzieller Stammkeeper von seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurück, den die Bayern aufgrund seines üppigen Vertrags dringend loswerden wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Isar hat Nübel keine Zukunft mehr. Doch mit einem Vertrag bis 2030 und einem Salär von geschätzten elf Millionen Euro pro Jahr ist es schwer, einen Abnehmer für den 29-Jährigen zu finden. Dem Vernehmen nach hat der FCB seine internen Ablösewünsche bereits von 20 Millionen Euro auf nur noch zehn bis 15 Millionen heruntergeschraubt. Doch laut der ‚Bild‘ erwägen die Münchner noch einen drastischeren Schritt.

Verschiedene Modelle im Blick

„Alex hat bei uns Vertrag, aber die Agentur weiß schon lange, welche Pläne wir mit Alex haben. Dementsprechend: Er wird sehr viele Möglichkeiten haben, seine Zukunft neu zu gestalten“, offenbarte Sportvorstand Max Eberl der Boulevardzeitung im Rahmen der Meisterfeier am Sonntag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Option sei laut ‚Bild‘: Falls sich Nübel mit einem neuen Verein einig wird, dieser aber nicht annähernd dasselbe Gehalt zahlt, das er in München erhält, könnte der FCB die Differenz zu den elf Millionen übernehmen. Ein ähnliches Modell gilt bereits während seiner aktuellen Stuttgart-Leihe.

25-Millionen-Zahlung?

Möglich wäre auch eine Ausgleichszahlung von „gut und gerne rund 25 Millionen Euro“. Sogar über eine Vertragsauflösung wurde bereits spekuliert. Diese käme den Bayern aber noch teurer zu stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine erneute Leihe möchte der FC Bayern dem Bericht zufolge vermeiden, möglich wäre eine solche lediglich mit einer anschließenden Kaufoption oder -pflicht. Am liebsten wollen die Münchner den DFB-Schlussmann in die zahlungskräftige Premier League verkaufen.

Beim VfB übernimmt Seimen

Ein weiterer Verbleib beim VfB ist trotz des aktuellen Erfolgs indes keine Option. Die Schwaben haben sich intern bereits darauf festgelegt, dass Eigengewächs Dennis Seimen (20) nach seiner Leihrückkehr vom SC Paderborn in der kommenden Spielzeit die neue Nummer eins wird.