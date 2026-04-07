Werder: Klare Kante bei Bittencourt

Trotz der positiven Entwicklung in den vergangenen Wochen werden Leonardo Bittencourt (32) und der SV Werder Bremen ab Sommer getrennte Wege gehen. Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer schließt gegenüber der ‚Bild‘ eine Wende aus: „Leo hat seine Rolle gut angenommen. In dieser für uns schwierigen Situation marschiert er vorneweg. Unsere Vereinbarung bleibt aber bestehen.“

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Bereits im Dezember hatten die Grün-Weißen verkündet, dass der Mittelfeldakteur den Nordklub am Saisonende mit Vertragsablauf verlassen wird. Der erfahrene Rechtsfuß ist unter Trainer Daniel Thioune seit einigen Wochen wieder wichtig und soll durchaus offen für Gespräche über eine Verlängerung gewesen sein. Dazu wird es aber wohl nicht mehr kommen. Interesse an einem ablösefreien Transfer bekundet unter anderem Union Berlin.