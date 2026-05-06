Klarer Karriereplan: Schalke verlängert mit Wallentowitz

Der FC Schalke 04 und Mika Wallentowitz planen eine langfristige Zusammenarbeit. Wie der Bundesliga-Aufsteiger offiziell mitteilt, hat das 18-jährige Talent seinen auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen bis 2030 verlängert.

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Der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler feierte im Oktober sein Profidebüt und kommt in dieser Zweitliga-Saison auf 13 Einsätze (eine Vorlage). Auch wenn Wallentowitz in vergangenen Monaten keine große Rolle mehr in der ersten Mannschaft spielte, bemühten sich die Bosse schon länger um die Unterschrift des Youngsters.

„Mikas Entwicklung zählt zu den besonders schönen Geschichten der Saison. Er bringt mit seiner Intensität, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit wichtige Eigenschaften für unsere Art von Fußball mit“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball, „Mika ist ein sehr junger Spieler, der genau weiß, woran er noch arbeiten muss. Wir werden mit ihm dazu in engem Austausch bleiben, um gemeinsam den besten Weg für seine Entwicklung zu finden.“

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Dem Vernehmen ist Wallentowitz für die kommende Erstliga-Saison nicht für den Profikader eingeplant. Stattdessen wollen die Schalker Verantwortlichen den deutschen U19-Nationalspieler im Sommer verleihen, um regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau zu gewährleisten.