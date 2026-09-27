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UEFA Nations League

Völler enthüllt Transfer-Gespräche mit Klopp

von Lukas Hörster
1 min.
Marc Kosicke, Rudi Völler und Jürgen Klopp beim DFB-Training @Maxppp

Rudi Völler hat alte Transfergeschichten mit Jürgen Klopp ausgeplaudert. Im Interview mit der ‚Bild‘ verrät der Ex-Sportchef von Bayer Leverkusen: „Ich wollte Jürgen mal als Trainer nach Leverkusen holen – 2008, als er von Mainz nach Dortmund gegangen ist. Aber wer wollte ihn damals nicht haben? Später versuchte er mal, Karim Bellarabi zu sich nach Liverpool zu holen, als ich noch in Leverkusen war. Da haben wir telefoniert.“

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Jetzt arbeiten beide zusammen beim DFB: Völler als Sportdirektor und Klopp neuerdings als Bundestrainer. Völler schwärmt: „Jürgen spricht total authentisch und positiv, voller Energie. Manchmal fragt man sich, wo er die Energie eigentlich hernimmt. Das ist schon beeindruckend. Er schafft es, die Menschen auf seine Seite zu bekommen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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