Ibrahimovic: „So lange weitermachen, wie ich kann“

Zlatan Ibrahimovic tut sich schwer damit, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Ich habe ein bisschen Panik vor der Aussicht, nicht mehr zu spielen. Ich werde auf jeden Fall so lange weitermachen, wie ich kann, so lange ich Ergebnisse erzielen kann und mich auf dem Spielfeld wohl fühle, ohne zu leiden“, zitiert die ‚Gazzetta dello Sport‘ den 40-jährigen Schweden.

Beim AC Mailand läuft der Vertrag des routinierten Angreifers am Ende der Saison aus. Die Rossoneri bieten Ibrahimovic eine Verlängerung für eine weitere Spielzeit. Dabei müsste der Superstar jedoch auf einiges an Gehalt verzichten. Dem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge wird die offene Vertragsfrage „in den kommenden Wochen einvernehmlich geklärt“. Obwohl Ibra in der aktuellen Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, stehen nach 22 Partien acht Treffer und zwei Assists zu Buche.