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Bundesliga

Krösche lehnt 40 Millionen ab

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Markus Krösche guckt irgendwohin @Maxppp

Markus Krösche verzichtet für den Verbleib bei Eintracht Frankfurt auf eine Menge Geld. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ hätte der Sportvorstand der Hessen beim AC Mailand 40 Millionen Euro in vier Jahren verdienen können.

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Der italienische Traditionsklub buhlte intensiv um die Dienste des 45-jährigen Funktionärs. Krösche sagte den Rossoneri aber ab und teilte am heutigen Mittwoch gegenüber dem Aufsichtsrat der Eintracht mit, dass er beim Bundesligisten bleiben werde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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