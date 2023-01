Liverpool bindet Senkrechtstarter Bajcetic

Der FC Liverpool kann langfristig auf Stefan Bajcetic zählen. Wie der englische Traditionsklub mitteilt, hat der 18-jährige Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag unterschrieben. Dabei ist von einer langen Laufzeit die Rede.

Bajcetic war vor zwei Jahren von Celta Vigo in die Liverpool-Akademie gewechselt. Zuletzt gelang ihm der Durchbruch bei den Profis. Beim 0:0 gegen den FC Chelsea saßen sogar die arrivierten Sechser Fabinho und Jordan Henderson zugunsten des Spaniers draußen.

„Das fühlt sich fantastisch an“, sagt Bajcetic, „natürlich bin ich so, so glücklich, so aufgeregt, weiter für diesen Klub zu spielen.“ Seinen Durchbruch nennt er „verrückt“. Schließlich spielte er noch vor einem Jahr in der U18. Nun soll der Senkrechtstarter möglichst ein Gesicht des Reds-Umbruchs werden.