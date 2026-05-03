Schalke: Dzeko liebäugelt mit Kolasinac-Rückkehr

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Sead Kolasinac (32) zu Schalke 04 bekommen durch den Bundesliga-Aufstieg der Königsblauen neue Nahrung. Nach dem gestrigen 1:0-Erfolg über Fortuna Düsseldorf wurde auch Torjäger Edin Dzeko (40) von Sky auf eine mögliche Verpflichtung des Defensivspielers angesprochen: „Er muss entscheiden. Ich liebe ihn, aber er hat noch Vertrag bei Atalanta.“

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Dzeko und Kolasinac kennen sich bestens aus der bosnischen Nationalmannschaft, mit der die beiden erfahrenen Routiniers zuletzt die überraschende Qualifikation für die Weltmeisterschaft einfuhren. Während Dzeko im Winter nach Gelsenkirchen kam und die Knappen zurück in die Bundesliga schoss, steht Kolasinac derzeit noch bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Das Arbeitspapier läuft jedoch zum Saisonende aus, weshalb der 32-jährige Linksverteidiger ablösefrei zu haben wäre. Der gebürtige Karlsruher bestritt zwischen 2012 und 2021 111 Pflichtspiele für Schalke, in denen er auf vier Treffer kommt.