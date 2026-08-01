Jaissle-Nachfolger gefunden

Al Ahli hat den Nachfolger von Matthias Jaissle ausfindig gemacht. Nach FT-Informationen steht der Spanier Marcelino unmittelbar davor, die Cheftrainerstelle anzutreten. Die Gespräche befinden sich in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, grundsätzlich hat Marcelino sein Ja-Wort bereits gegeben.

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Vor wenigen Tagen war Jaissle bei Al Ahli zurückgetreten, um bei Newcastle United den Engländer Eddie Howe zu beerben. Die Unterschrift des 38-jährigen Deutschen bei den Magpies wird für den heutigen Samstag erwartet.