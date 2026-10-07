Drei Optionen: Gibt Olise bei der Karl-Verlängerung den Ausschlag?

Obwohl der FC Bayern in der Rolle des Jägers aus der XXL-Länderspielpause kommt, ist die Stimmung beim deutschen Rekordmeister bestens. Grund dafür ist neben dem teils berauschenden Fußball, den das Team unter Trainer Vincent Kompany spielt, die kürzliche Einigung mit Starstürmer Harry Kane, der seinen Vertrag bis 2029 verlängern wird.

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Doch der Engländer soll nur der erste von mehreren wichtigen Profis sein, der seinen Kontrakt ausweitet. Auch bei Eigengewächs Lennart Karl (18) dürften bald Vertragsverhandlungen anstehen. Die ‚Sport Bild‘ sieht dabei drei mögliche Vorgehensweisen seitens des FCB – alles in Abhängigkeit von der Zukunft von Michael Olise (24).

Bisher fanden mit Karl oder dessen Berater Michael Ballack noch keine Gespräche über einen neuen Kontrakt statt. Doch die Entwicklung des Youngsters schreitet schnell voran. Mit seinem 18. Geburtstag im Februar hatte sich der Fördervertrag des Dribblers automatisch in einen Profivertrag umgewandelt und bis 2029 verlängert. Das Gehalt liegt derzeit bei geschätzten zwei Millionen Euro pro Saison.

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Auch Olise soll in München möglichst bis 2032 verlängern. Doch angesichts der aufsehenerregenden Leistungen des französischen Nationalspielers könnte der Kreis der Verehrer kaum prominenter sein. Alle europäischen Topklubs haben den Tempodribbler im Visier, der vor allem immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird.

Sollte Lennart Karl beim FC Bayern verlängern, wenn auch Michael Olise bleibt? Ja, dort entwickelt er sich trotzdem stetig weiter Ja, aber er sollte eine Leihe anstreben Nein, er sollte wechseln, um Stammspieler zu sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Sollte Olise trotzdem zeitnah beim FC Bayern verlängern, muss sich Karl laut ‚Sport Bild‘ Gedanken über seine Zukunft machen und, ob er sich dauerhaft mit der Rolle des Ersatzspielers anfreunden kann. In diesem Fall könnte ein Wechsel die beste Option sein.

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Szenario Nummer zwei: Sollte die Olise-Verlängerung nicht gelingen, wäre ein Abgang des Franzosen im kommenden Sommer laut dem Sportmagazin nicht gänzlich ausgeschlossen: „In diesem Fall könnte der Deutsche Meister einen Ersatz holen, der sich mit Karl um einen Stammplatz duelliert.“ Falls der FCB Karl den Status als klarer Stammspieler zutraut, winkt ein Aufstieg in die zweite Gehaltsstufe (zwischen zehn und 14 Millionen Euro pro Jahr), der aktuell auch Olise angehört.

In der dritten Variante wäre die Verlängerung mit Karl unabhängig von Olise vorzuziehen. In diesem Fall würden die Münchner frühzeitig und langfristig mit dem 18-Jährigen verlängern und gegebenenfalls mehrfach profitieren. Zum einen würde der Klub „günstiger wegkommen“ und im besten Fall die Verhandlungsposition im Olise-Poker stärken.