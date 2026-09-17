Christoph Freund hat dank seiner Arbeit beim FC Bayern auch Verehrer im europäischen Ausland. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, wurde der Sportdirektor der Münchner beim FC Liverpool als Nachfolger von Richard Hughes diskutiert. Da der 49-Jährige seinen Vertrag an der Säbener Straße jedoch mittlerweile bis 2029 verlängert hat, ist ein Wechsel vom Tisch.

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Hughes war zwei Jahre als Sportdirektor bei den Reds im Amt gewesen, ehe er vor kurzem zum saudi-arabischen Spitzenklub Al Hilal wechselte. Ein Nachfolger wurde bislang nicht präsentiert. Freund, der seit 2023 beim deutschen Rekordmeister tätig ist, wird es nicht.