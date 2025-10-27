HSV: Chance für Peretz

Daniel Peretz (25) wird am morgigen Dienstag (18.30 Uhr) beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt für den Hamburger SV feiern. Cheftrainer Merlin Polzin kündigte in einer Medienrunde an: „Wir werden auf gewissen Positionen etwas verändern. Morgen Abend wird Daniel Peretz im Tor stehen. Das hat er sich aufgrund seiner Trainingsleistungen und Leader-Qualitäten verdient.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Peretz war im Sommer mit dem klaren Anspruch auf einen Stammplatz leihweise vom FC Bayern zu den Hanseaten gewechselt. Allerdings ist der israelische Nationalspieler hinter Daniel Heuer Fernandes (32) nur die Nummer zwei. Vor einigen Wochen hatte Peretz den Frust über seine Situation rausgelassen und einen erneuten Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen. Im Pokal erhält er nun erstmals das Vertrauen in der Startelf. Fehlen wird wegen Achillessehnenbeschwerden Flügelspieler Jean-Luc Dompé (30).