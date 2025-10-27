Menü Suche
Kommentar
DFB-Pokal

HSV: Chance für Peretz

von Fabian Ley
1 min.
Daniel Peretz @Maxppp
Heidenheim Hamburg

Daniel Peretz (25) wird am morgigen Dienstag (18.30 Uhr) beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt für den Hamburger SV feiern. Cheftrainer Merlin Polzin kündigte in einer Medienrunde an: „Wir werden auf gewissen Positionen etwas verändern. Morgen Abend wird Daniel Peretz im Tor stehen. Das hat er sich aufgrund seiner Trainingsleistungen und Leader-Qualitäten verdient.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Peretz war im Sommer mit dem klaren Anspruch auf einen Stammplatz leihweise vom FC Bayern zu den Hanseaten gewechselt. Allerdings ist der israelische Nationalspieler hinter Daniel Heuer Fernandes (32) nur die Nummer zwei. Vor einigen Wochen hatte Peretz den Frust über seine Situation rausgelassen und einen erneuten Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen. Im Pokal erhält er nun erstmals das Vertrauen in der Startelf. Fehlen wird wegen Achillessehnenbeschwerden Flügelspieler Jean-Luc Dompé (30).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

DFB-Pokal
Bundesliga
Hamburg
FC Bayern
Daniel Peretz

Weitere Infos

DFB-Pokal DFB-Pokal
Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
FC Bayern Logo FC Bayern München
Daniel Peretz Daniel Peretz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert