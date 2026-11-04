Nagelsmann ab Winter wieder Bundesliga-Trainer?

Die einst so steile Trainerkarriere von Julian Nagelsmann ist in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Auf das verfrühte Aus beim FC Bayern München folgte die im Nachhinein betrachtet sehr unglückliche Episode als Bundestrainer. Seit seinem Rücktritt Anfang Juli ist der 39-Jährige ohne Anstellung.

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Gerüchte gab es in den vergangenen Wochen zu einem möglichen Engagement bei Krisenklub Manchester United oder Topklubs aus der Süper Lig. Laut der ‚Sport Bild‘ ist es aber sehr gut möglich, dass Nagelsmann im Winter zu seinem Ex-Klub RB Leipzig zurückkehrt – um einen Fehler auszubügeln.

Die Spekulationen um ein Comeback auf der Bank der Sachsen sind nicht neu. Dass Nagelsmann trotz des aktuellen Aufschwungs unter RB-Coach Martín Demichelis eine klare Wechsel-Option ist, mag dennoch verwundern. Der Argentinier feierte mit seiner Mannschaft zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie, doch das Sportmagazin stellt klar: „Demichelis‘ Schatten heißt Nagelsmann.“

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Acht Siege und fünf Niederlagen kann der aktuelle Leipzig-Tainer bisher aufweisen. Laut Bericht knirscht es wegen Demichelis intern noch immer gewaltig, die Gefühle seien vor allem bei Gesellschafter Red Bull negativ. „Dort werden souveräne Siege gegen Aufsteiger als selbstverständlich eingestuft“, so die ‚Sport Bild‘. Die bösen Klatschen gegen Bayern (1:6), Real Madrid (1:4) oder Como 1907 (1:4) wiegen dagegen immens schwer und ließen den geringen Kredit des Trainers weiter schwinden.

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Wäre die Rückkehr zu RB Leipzig der richtige Schritt für Julian Nagelsmann? Ja, RB und Nagelsmann passen zusammen Nein, es wäre ein Rückschritt Nein, er sollte nach der unglücklichen DFB-Zeit ins Ausland wechseln Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Denn diese machten den großen Rückstand auf „das selbst gewählte Ziel Top 10 in Europa deutlich“. Diesen gab es in der Ära Nagelsmann (2019 bis 2021) so nicht. Dieser wurde Vizemeister und erreichte 2020 das Champions League-Halbfinale. 2025 bezeichnete Oliver Mintzlaff die Freigabe für den Nagelsmann-Wechsel nach München als „eine der größten Fehlentscheidungen seiner Karriere“.

Umso mehr habe sich Red Bull über das Timing im Sommer geärgert. Jürgen Klopp, der damalige Head of Global Soccer beim Getränkeriesen, hatte am 22. Juni die Demichelis-Anstellung durchgedrückt. Keine zwei Wochen später wurde Nagelsmann verfügbar. Beim Klub selbst werde der Fleiß und die akribische Arbeit von Demichelis zwar geschätzt, doch RB sieht auch die Schwächen, wie die mehrfachen taktischen Fehler und vor allem die Sprachbarriere nach innen und außen.

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Die ‚Sport Bild‘ legt sich fest: „Bleiben die Ergebnisse bis zur Winterpause auf Achterbahnfahrt, wackelt Demichelis.“ Gut unterrichtete Kreise haben demnach bestätigt, dass Nagelsmann bereitstehe. Bei einem ersten informellen Austausch habe der Ex-Bundestrainer nicht sofort abgesagt. Konkret wurde es bisher aber noch nicht.