96: Kind verhandelt über Gehaltsverzicht

Für Martin Kind stehen am heutigen Dienstag gleich zwei Videokonferenzen auf dem Programm. Nach der Schalte mit DFL-Chef Christian Seifert sowie den anderen 35 Vertretern der ersten und zweiten Liga steht laut ‚Sportbuzzer‘-Infos die Verhandlungen mit dem Mannschaftsrat von Hannover 96 an. Demnach sollen mit Kapitän Marvin Bakalorz, Ron-Robert Zieler, Waldemar Anton, Felipe und Edgar Prib „verschiedene Modelle diskutiert werden“. Gegen einen Gehaltsverzicht sollen sich vor allem die Spieler aussprechen, deren Verträge zum 30. Juni auslaufen.

Bereits in der vergangenen Woche führten Sportchef Gerhard Zuber sowie Trainer Kenan Kocak Gespräche mit einzelnen Spielern, konnten sich aber nicht einigen. Nun nimmt Kind persönlich die Verhandlungen mit den 96-Profis in die Hand. Aufgrund der Coronakrise befinden sich bereits Teile der Belegschaft in Kurzarbeit. Durch einen Gehaltsverzicht der Profis will man den finanziellen Schaden so gut es geht abfedern.