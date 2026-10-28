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Kommentar
Bundesliga

HSV plant wichtige Verlängerung

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Claus Costa hat gute Laune @Maxppp

Claus Costa soll dem Hamburger SV erhalten bleiben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben bereits erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattgefunden. Der 42-Jährige, der seit 2019 im Verein ist und sich vom Chefscout zum Direktor Profifußball hochgearbeitet hat, ist nur noch bis Saisonende vertraglich gebunden.

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Treibende Kraft hinter der Verlängerung soll die neue Sportvorständin Kathleen Krüger sein. Der früheren Bayern-Funktionärin, die seit dem Sommer in Hamburg unter Vertrag steht, wird „eine hohe Meinung von Costa“ nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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