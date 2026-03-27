Goretzka offen für Milan-Wechsel

Leon Goretzka kann sich einen Wechsel zum AC Mailand grundsätzlich vorstellen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, der Mittelfeldspieler sei einem Engagement bei den Rossoneri nicht abgeneigt. Milan-Trainer Massimiliano Allegri soll ein großer Goretzka-Befürworter sein, Bedenken habe der Tabellenzweite der Serie A mit Blick auf das Gehalt.

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Beim FC Bayern kann Goretzkas Jahresgehalt mit Boni auf bis zu neun Millionen Euro netto ansteigen. Eine ähnliche Summe möchte der 31-Jährige auch bei seinem neuen Arbeitgeber einstreichen. Hinzu kommt die Handgeld-Forderung von bis zu zehn Millionen Euro.

Nach acht Jahren verlässt Goretzka im Sommer den deutschen Rekordmeister, europaweit bieten sich zahlreiche Optionen. Konkretes Interesse wird unter anderem auch Juventus Turin, Inter Mailand, dem FC Arsenal, Bayer Leverkusen und Atlético Madrid nachgesagt.