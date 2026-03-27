Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

Goretzka offen für Milan-Wechsel

Für Leon Goretzka steht im Sommer ein Tapetenwechsel an. Einem Transfer nach Italien steht der deutsche Nationalspieler wohl offen gegenüber.

von David Hamza - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Leon Goretzka und Deniz Undav @Maxppp

Leon Goretzka kann sich einen Wechsel zum AC Mailand grundsätzlich vorstellen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, der Mittelfeldspieler sei einem Engagement bei den Rossoneri nicht abgeneigt. Milan-Trainer Massimiliano Allegri soll ein großer Goretzka-Befürworter sein, Bedenken habe der Tabellenzweite der Serie A mit Blick auf das Gehalt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC Bayern kann Goretzkas Jahresgehalt mit Boni auf bis zu neun Millionen Euro netto ansteigen. Eine ähnliche Summe möchte der 31-Jährige auch bei seinem neuen Arbeitgeber einstreichen. Hinzu kommt die Handgeld-Forderung von bis zu zehn Millionen Euro.

Nach acht Jahren verlässt Goretzka im Sommer den deutschen Rekordmeister, europaweit bieten sich zahlreiche Optionen. Konkretes Interesse wird unter anderem auch Juventus Turin, Inter Mailand, dem FC Arsenal, Bayer Leverkusen und Atlético Madrid nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
FC Bayern
Mailand
Juventus
Arsenal
Leon Goretzka

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
FC Bayern Logo FC Bayern München
Mailand Logo AC Mailand
Juventus Logo Juventus Turin
Arsenal Logo FC Arsenal
Leon Goretzka Leon Goretzka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert