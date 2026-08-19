Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Fast fix: Teures Trio vor dem Bundesliga-Abschied

In den kommenden Stunden dürften drei teure Profis die Bundesliga verlassen. FT verschafft einen Überblick.

von Lukas Hörster
1 min.
Karim Coulibaly im Werder-Trikot @Maxppp

Karim Coulibaly (19)

von Werder Bremen zu Racing Straßburg

Unter der Anzeige geht's weiter

Werder kassiert für sein Eigengewächs 20 Millionen Euro Ablöse. Ursprünglich hatte man sogar mal auf 45 Millionen gehofft. Immerhin sichern sich die Bremer eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung beim Innenverteidiger.

Lutshael Geertruida (26)

von RB Leipzig zur PSV Eindhoven

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Leipzig legte einst 20 Millionen für den Abwehrmann auf den Tisch und verleiht ihn nun zum zweiten Mal. PSV erhält den Zuschlag bei Geertruida und sichert sich eine Kaufoption über 15 Millionen.

Elye Wahi (23)

von Eintracht Frankfurt zu OGC Nizza

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Frankfurts 26-Millionen-Flop lehnte Angebote aus der Premier League ab und will zurück nach Nizza. Dort verbrachte Wahi schon das vergangenen Halbjahr und wird nun erneut verliehen – diesmal mit Kaufoption.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
RB Leipzig
Frankfurt
Lutsharel Geertruida
Karim Coulibaly
Elye Wahi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Lutsharel Geertruida Lutsharel Geertruida
Karim Coulibaly Karim Coulibaly
Elye Wahi Elye Wahi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert