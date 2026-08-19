Fast fix: Teures Trio vor dem Bundesliga-Abschied

Karim Coulibaly (19)

von Werder Bremen zu Racing Straßburg

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Werder kassiert für sein Eigengewächs 20 Millionen Euro Ablöse. Ursprünglich hatte man sogar mal auf 45 Millionen gehofft. Immerhin sichern sich die Bremer eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung beim Innenverteidiger.

Lutshael Geertruida (26)

von RB Leipzig zur PSV Eindhoven

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Leipzig legte einst 20 Millionen für den Abwehrmann auf den Tisch und verleiht ihn nun zum zweiten Mal. PSV erhält den Zuschlag bei Geertruida und sichert sich eine Kaufoption über 15 Millionen.

Elye Wahi (23)

von Eintracht Frankfurt zu OGC Nizza

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Frankfurts 26-Millionen-Flop lehnte Angebote aus der Premier League ab und will zurück nach Nizza. Dort verbrachte Wahi schon das vergangenen Halbjahr und wird nun erneut verliehen – diesmal mit Kaufoption.