Balogun-Deal droht zu platzen

Der Transfer von Folarin Balogun (25) zum FC Everton steht kurz vor dem Scheitern. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist der US-Amerikaner bei den Toffees durch den Medizincheck gefallen. Trotz einer vollständigen Einigung zwischen den Klubs steht der Deal damit auf der Kippe.

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Everton hatte sich mit der AS Monaco bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen verständigt und sogar bereits Mittelstürmer Beto (28) an den AC Florenz abgegeben. Nun droht der Premier League-Klub nach dem Ende des Transferfensters gänzlich ohne neuen Neuner dazustehen.