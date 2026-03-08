75-Millionen-Konkurrent für Woltemade?

Newcastle United möchte sich im Sturmzentrum verstärken. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die Magpies an Dominic Solanke von Ligakonkurrent Tottenham Hotspur interessiert.

Der 28-Jährige wechselte 2024 für 75 Millionen Euro vom AFC Bournemouth zu den Spurs. In Newcastle würde der Angreifer auf seinen alten Trainer Eddie Howe treffen und mit Nick Woltemade (23) konkurrieren.