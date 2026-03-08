Premier League
75-Millionen-Konkurrent für Woltemade?
@Maxppp
Newcastle United möchte sich im Sturmzentrum verstärken. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die Magpies an Dominic Solanke von Ligakonkurrent Tottenham Hotspur interessiert.
Unter der Anzeige geht's weiter
Der 28-Jährige wechselte 2024 für 75 Millionen Euro vom AFC Bournemouth zu den Spurs. In Newcastle würde der Angreifer auf seinen alten Trainer Eddie Howe treffen und mit Nick Woltemade (23) konkurrieren.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden