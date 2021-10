Bayern: Hernández beim Abschlusstraining

Lucas Hernández steht dem FC Bayern offenbar für die morgige Partie gegen Benfica Lissabon (21 Uhr) in der Champions League zur Verfügung. Der französische Verteidiger nahm am heutigen Mittag am Abschlusstraining der Münchner teil und wird die Reise nach Portugal wohl antreten können.

Am gestrigen Montag wurde Hernández aufgrund juristischer Probleme bei einem Madrider Gericht vorstellig. Derzeit steht eine sechsmonatige Haftstrafe für den 25-Jährigen im Raum. Hernández legte Berufung gegen das Urteil ein.