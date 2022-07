VfB verlängert mit Ausnahmetalent Ulrich

Laurin Ulrich sieht seine Zukunft beim VfB Stuttgart. Der 17-Jährige hat seinen Vertrag bei den Schwaben langfristig verlängert. Zur genauen Vertragslänge macht der VfB keine Angaben.

Ulrich spielt im offensiven Mittelfeld und gehört in Deutschland zu den größten Talenten. Der Youngster läuft auch in der U17-Nationalmannschaft des DFB auf. Sportdirektor Sven Mislintat ist glücklich, dass Ulrich in Stuttgart bleibt: „Er hat in der vergangenen Saison seine Fähigkeiten auf nationaler Ebene in unserer U17 und auch schon in der U19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, darüber hinaus international mit der U17-Nationalmannschaft des DFB. Auch in den bisherigen Trainingseinheiten und Testspielen mit unserer Profimannschaft wurde sein großes Potenzial deutlich.“ Der FC Bayern hatte sich vergeblich um eine Verpflichtung bemüht.